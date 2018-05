Parma in serie A, scoppia la festa: Piazza Garibaldi si colora di gialloblù

Parma in serie A. E subito scoppia la festa dei tifosi crociati che hanno iniziato a girare per la città in auto a suon di clacson e stanno festeggiando la storica vittoria dei Crociati. Allo stadio Tardini, in viale Mentana ma soprattutto in piazza Garibaldi i tifosi del Parma, poco dopo le ore 23 di venerdì 18 maggio, hanno iniziato i festeggiamenti che probabilmente andranno avanti fino a mattina. E' un risultato storico e la città sta esplodendo di gioia e di colori gialloblu: bandiere e sciarpe ai balconi e sulle auto. La piazza principale di Parma è piena: i tifosi attendono l'arrivo della squadra da La Spezia: porteranno in trionfo i loro campioni.