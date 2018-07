Parma, si cerca un attaccante: Pavoletti difficile, Thereau costa

Il Parma è a caccia - tra gli altri - di un attaccante. Dopo il no rifilato ad Antonio Cassano e le porte quasi chiuse a Marco Borriello che non convince per caratteristiche tecniche, il ds Daniele Faggiano ha l'intenzione comunque di rimanere vigilie e non farsi scappare qualche occasione che andrà a palesarsi da qui al 17 agosto (ultimo giorno utile per le trattative). La sensazione è questa: pare si voglia aspettare fino alla data dell'udienza per il processo legato al caso sms (17 luglio) prima di affondare il colpo: un attaccante che Roberto D'Aversa vorrebbe avere al più presto a disposizione. Il tecnico sembra essere stato uno dei più fermi sostenitori del 'no' rifilato a Fantantonio. Il suo carattere - teme - andrebbe a cozzare con la personalità forte di un giocatore come Cassano che sicuramente non è facile da gestire. E il rifiuto di allenare Marco Borriello (tutt'altro che definitivo) pare indirizzare le mire del tecnico (e della società) su un attaccante che al momento sarebbe fuori mercato: Leonardo Pavoletti che ha firmato l'anno scorso un contratto con il Cagliari fino al 2022. Blindato da un contratto milionario (circa 1 milione e 200 mila euro all'anno), ha un costo del cartellino fuori budget per il Parma: quasi dieci milioni di euro per acquistare le prestazioni sportive del toscano che sarebbe una richiesta di mister D'Aversa. Il Cagliari ha puntato forte su Alberto Cerri e con una decina di milioni pare si sia aggiudicato il suo cartellino. Pavoletti potrebbe dunque partire, ma su di lui ci sono - oltre che tante squadre - anche problemi legati al costo complessivo dell'operazione. Il suo agente, Giovanni Branchini, potrebbe fare da mediatore (sta lavorando per sbloccare l'affare Biabiany) ed è l'unica remota speranza, per il momento, di un Parma che non riesce a carburare sul mercato. L'alternativa potrebbe essere Ciryl Thereau, ai ferri corti con Pioli e fuori squadra. Si allena a parte, ha ancora un anno di contratto con la Fiorentina, ma non sarebbe questo il problema principale per il suo acquisto: il suo stipendio si aggira intorno agli 800 mila euro e questo non sarebbe uno scoglio facilmente superabile per il Parma che non pare disposto a pagare così tanto un giocatore di 35 anni.

A centrocampo piace parecchio Joel Obi (in scadenza di contratto con il Torino) mentre in difesa continuano i contatti con Peluso e si cerca di chiudere uno tra Tonelli (Samp, Genoa e Torino su di lui) e Silvestre (affare definito).