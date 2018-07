Parma, si parte: visite mediche prima del ritiro

La stagione 2018/19 del Parma Calcio 1913 è iniziata, questa mattina, al Centro Sportivo di Collecchio, dove si sono ritrovati Mister Roberto D’Aversa, i componenti del suo staff e un primo gruppo di giocatori crociati.

I calciatori hanno sostenuto i prelievi sanguigni a cura della Clinica Dalla Rosa Prati, poi si sono trasferiti in città al Poliambulatorio Gemini per gli esami di idoneità e allo Studio Radiologia Pasta per le visite radiografiche.

Domani, venerdì 6 luglio, quando arriverà anche il secondo gruppo di giocatori proseguiranno le rituali attività di inizio preparazione, compresi i test per monitorare le qualità fisiologiche di ogni atleta presso il Centro Ricerche Mapei di Olgiate Olona (Varese).