Parma-Spal LE ULTIME | Kucka out, dentro Grassi

Dal nostro inviato

PARMA - Finalmente si gioca: con tutte le precauzioni del caso, con la massima attenzione e con la testa per la prima volta non solo ed esclusivamente rivolta al campo. Segno del momento delicatissimo che sta attraversando il Paese. Covid-19 avanza, il mondo cerca di fronteggiarlo come può.

Dopo due settimane di stop forzato, D’Aversa e i suoi ritrovano il terreno di gioco, provando a continuare la corsa verso il traguardo prefissato a inizio stagione. La salvezza è lì, a portata di mano. La matematica lontana solamente qualche punto. E' il momento di prendersene più possibili. Comincia un tour de force che durerà 14 giorni, in mezzo ci saranno 4 partite, tre contro dirette concorrenti che lottano per lo stesso obiettivo. Per questo il Parma ha l’esigenza di riprendere a correre e fare in modo che di punti se ne perdano il meno possibile.

A cominciare da domenica, quando a ora di pranzo si affronterà la bestia nera. Nel nuovo percorso intrapreso il Parma non ha mai battuto la Spal che vanta tre vittorie in altrettanti scontri. La pausa forzata ha permesso a D’Aversa di recuperare qualche infortunato, come Darmian e Kulusevski, due giocatori centralissimi nel progetto del tecnico crociato che deve fronteggiare l’assenza di Hernani e, notizia dell'ultima ora, la lombalgia di Kucka acutizzatasi al termine dell’allenamento di ieri.

Toccherà a Grassi, complice l’assenza di Hernani, ricoprire la sua abituale posizione di mezzala destra. Vicino a lui Brugman e Kurtic. Davanti il recupero di Kulusevski (ultima apparizione dello svedese contro la Lazio) permette a D’Aversa di poter avere a disposizione (anche se non al massimo della condizione) il suo uomo di talento, pronto a sprintare sulla stessa linea di Cornelius e Gervinho. In difesa il rientro di Darmian mette al sicuro la fascia destra: l’ex Torino pare essere arruolabile dal primo minuto. Se così fosse Iacoponi farebbe il centrale con Bruno Alves. Il Parma deve partire con il piede giusto: questo tour de force sarà determinante per il suo campionato.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All.: Tarozzi (D'Aversa squalificato).

SPAL (4-3-1-2): Berisha; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Missiroli, Valdifiori, Murgia; Valoti; Fares, Petagna. All. Di Biagio