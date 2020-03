Parma-Spal 0-1 | Decide Petagna, la bestia nera

Dal nostro inviato

PARMA - Il Parma ha perso e forse questa è la notizia meno grave della giornata. Ha deciso un gol di Petagna al minuti 71’, un calcio di rigore fischiato da Pairetto e confermato al monitor dopo che Bruno Alves ha abbattuto nell’aria di rigore Valoti. Nel pomeriggio surreale del Tardini, dove è successo di tutto, sono emersi ancora una volta i limiti del direttivo calcio. Mentre l’Aida si avviava verso la conclusione, mentre nell’aria deserta del Tardini risuonavano le ultime note della marcia trionfale che di solito anticipa l’ingresso in campo dei giocatori, l’arbitro Pairetto di Nichelino richiamava i 22 interpreti a un passo dall’imbocco del tunnel. Gli ufficiali di gara con alcuni funzionari della Lega hanno chiesto alle due squadre di ritardare l’ingresso in campo, in attesa di comunicazioni che sono poi arrivate: si gioca alle 13.45.

In una situazione grottesca, il Parma perde ancora con la Spal: e sono quattro su quattro, con buona pace dei tifosi rimasti a casa (si spera) per evitare assembramenti e con tutto quello che ne consegue. La notizia migliore, sportivamente parlando, è che con la Spal il Parma non giocherà più, almeno in questo campionato. Gervinho si è divorato l’impossibile rendendo vano lo sforzo dei compagni atto a ristabilire la parità. Prima e dopo il gol di Petagna non si è vista tanta Spal, brava a contenere la forza del Parma, sciupone, in parecchie circostanze. E’ maturata così la quarta sconfitta contro i ferraresi, tre punti persi nel deserto dell’incertezza. Martedì però la decisione più attesa: si continuerà a giocare?

IL TABELLINO

PARMA-SPAL 0-1

Marcatore: 71' Petagna (S)

PARMA (4-3-3): Colombi ; Darmian (43’ st Siligardi sv), Iacoponi, Alves, Gagliolo; Grassi, Brugman (28’ st Caprari), Kurtic; Kulusevski (37’ st Karamoh sv), Cornelius, Gervinho. All: Tarozzi (D’Aversa squalificato) 5.5.

SPAL (4-5-1): Berisha Cionek, Bonifazi, Vicari, Reca (34’ pt Felipe); Valoti, Valdifiori, Missiroli, Murgia (45’ st Tunjov), Fares (17’ st Sala); Petagna. All: Di Biagio

Arbitro: Sig. Pairetto di Nichelino

Ammoniti: Felipe, Brugman, Di Biagio, Gagliolo.