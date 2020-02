Parma-Spal a porte chiuse

La Lega di Serie A con un comunicato ufficiale divulgato in serata ha disposto che, “visto l’articolo 1 co. 1 lett a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020” Parma-Spal, gara valida per la 7a giornata di ritorno del Campionato di Serie A TIM si disputerà a porte chiuse. Oltre a Parma-Spal si giocheranno con le stesse modalità anche altre quattro gare: Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Sassuolo-Brescia e Juventus-Inter.

La definizione dei termini e i modi per la gestione a porte chiuse (compreso l’eventuale ingresso dei giornalisti in tribuna stampa) saranno determinate nella giornata di domani dal GOS di Parma e prontamente comunicate attraverso il sito ufficiale del Parma Calcio 1913.