Parma-Spal LE ULTIME | In mezzo con gli uomini contati

PARMA - L'emergenza a centrocampo preoccupa D'Aversa: il tecnico in conferenza stampa ha stemperato i toni, ma numericamente ha a disposizione solamente tre uomini. E nessuno è al meglio. Per questo, tra i convocati ci sarà anche Gianni Munari, oltre che Jacopo Dezi, che torna a respirare aria di probabile titolare dopo sei mesi. Se in difesa tutti sono a disposizione, a partire da Iacoponi che ha superato brillantemente l'attacco influenzale, a centrocampo nonostante il rientro di Scozzarella, nessuno è al 100%. Kucka ha bisogno di mettere benzina nel motore, Barillà si è gestito in settimana a causa di un affaticamento muscolare, lo stesso Scozza non ha sufficiente energia per arrivare al 90'. Quindi le scelte saranno frutto di un'analisi attenta fino all'ultimo. In attacco, con Gervinho e Inglese, ci sarà Biabiany, con Siligardi che potrebbe insidiare il francese.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Biabiany, Inglese, Gervinho. All: D'Aversa

SPAL (3-5-2): Viviano Simic Felipe Bonifazi Lazzari Kurtic Valdifiori Missiroli Fares Petagna Antenucci. All: Semplici

