Parma-Spal ufficiale: si gioca domenica alle 12:30

Adesso è ufficiale - se mai di questi tempi conti ancora qualcosa -: l'orario di Parma-Spal, gara valida per la ventiseiesima giornata di campionato, subisce ancora una modifica rispetto a quanto stabilito in precedenza. Lieve, ma significativa della poca chiarezza in una situazione che inqueta per certi versi. La gara nel deserto del Tardini (forse aperto a 150 cronisti - si aspettano le decisioni del lavoro incrociato di Lega e Gos -) dovrebbe disputarsi domenica a ora di pranzo. Alle 12:30 il Parma dovrebbe scendere in campo contro la Spal per dare seguito a un campionato, la cui fine, rimane avvolta nell'ombra del dubbio.