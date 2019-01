Parma, spunta il nome di Diabaté

Cheick Diabaté è il nome nuovo sulla lista di Daniele Faggiano. L'attaccante maliano, attualmente agli Emirates Club, può rientrare in quell'identikit tracciato da Roberto D'Aversa per il vice-Inglese. Viste le difficoltà di arrivare a Mariusz Stepinski, il calciatore ex Benevento potrebbe fare al caso del Parma soprattutto per ragioni tattiche. Non è più un ragazzino, ha 31 anni ma resta un centravanti puro, abile a difendere il pallone, giocare di sponda per far salire la squadra e segnare qualche gol. Al Benevento ne ha segnati 8 in 11 gare, negli Emirati 6 in 9. Media gol alta che potrebbe servire anche al Parma per salvarsi.

