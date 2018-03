Parma sul podio della Vela con Shide ITA17058

Con uno splendido punteggio 2-2-1-2-1-1 Shide ITA17058 sale sul gradino più alto del podio e si aggiudica il Campionato di Primavera di La Spezia ORC CG A davanti a barche tutte più grandi. Un equipaggio fantastico. Semplicemente unico al mondo, di ragazze e ragazzi di Parma, lavorstori, studenti, appassionati che mettono l’amicizia, lo sport e la passione come valore per la collettività, aperta a tutti. Shide.Team ITA17058 vince il Campionato di Primavera di La Spezia 2018 Un oro tutto parmigiano per la barca a vela Shide ITA17058 della Scuola Nautica Parma Vela Shide.Team ITA 17058 l'imbarcazione parmigiana con il suo equipaggio conquista l’oro nel Campionato di Primavera di La Spezia 2018 e proietta Parma sul podio della Vela italiana. Lo sport prima di tutto: l’equipaggio è formato da ragazze e ragazzi di tutte le età di Parma, studenti, lavoratori, professionisti eccellenti in tante realtà parmensi. L’equipaggio di Shide.Team ITA17058 è composto, in ordine alfabetico da: Alberto Ape, Alessandro Ruffi, Andrea Cavalli, Angelo Mirani, Anna Semenova, Cecilia Maini, Claudio Brega, Caludio Vecchi, Dario Somenzi, Corrado Guareschi, Davide Davlio, Diego Voscilla, Emanuele Biranti, Fabio Sirocchi, Federica Del PAolis, Franscesco Cavalli, Gabriele Granelli, Giovanni Murdocco, Giulia Ravazzoni, Giulio Del Prezzo, Giulio Piroscia, Giuseppe Napolitano, Gianni Bocchi, Ilaria Curti, Lara Alessio, Luigi Usberti, Mario Damiani, Paolo Favini, Paolo Piacentini, Renata Ugilotti, Mafalda Ricca, Roberto Curzio, Roberto Mele, Ruggero Maggi, Rimone Ronchini, Stefano Malagoli, Valeria Galeandro, Vittoria Ferratini, Yurij Mancini, Zamir Kashari