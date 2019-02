Parma, tocca a Machin? Davanti uno tra Biabiany e Siligardi

La lista degli infortunati e i problemi in mediana non frenano la corsa di Roberto D’Aversa club direzioni più sicure. Il sentiero intrapreso dall’ultimo Parma rischia di farsi tortuoso, sebbene sia ancora sgombro da ostacoli insormontabili. Però quello di domenica pomeriggio è difficile da superare, si chiama Napoli e va veloce. Il Parma, al netto delle assenze, attraversa un periodo difficile perché in quattro gare ha fatto solo un punto ed ha perso tre volte, due in rimonta. A D’Aversa mancherà anche Bastoni, ma non sarà detto certo un Problema viste le difficoltà che il centrale attraversa ultimamente. Gagliolo tornerà al centro con Gobbi a sinistra. In mezzo, senza il fosforo di Scozzarella e i muscoli di Stulac, tocca a a Kucka fare la voce grossa e a Machin estrarre il coniglio dal cilindro. Davanti il solito dubbio: con Inglese e Gervinho, Biabiany o Siligardi.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!