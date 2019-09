Parma-Torino LE ULTIME | Inglese ko, tocca a Cornelius

Dal nostro inviato

PARMA - Il ritorno di Juraj Kucka nella lista dei convocati addolcisce la pillola che Roberto D’Aversa ha dovuto ingoiare alla fine di una settimana intensa: Matteo Darmian si è infortunato, nell’allenamento ha rimediato una piccola lesione al bicipite femorale. Niente di grave, per carità, ma purtroppo è quanto basta per tenerlo fuori dalla partita contro il Torino, una squadra che si distingue soprattutto per fisicità e intensità con la quale conduce le partite. Servirà muoversi bene, lavorare di reparto e cercare di concedere il meno possibile. Queste le indicazioni di Roberto D’Aversa in conferenza stampa, dispensate alla squadra in settimana, in questi tre giorni a disposizioni del tecnico crociato per preparare la partita.

Il recupero di Kucka non equivale certo a una maglia da titolare per lui, che va dosato e sicuramente salvaguardato. “Viene da un infortunio lungo, da un periodo in cui ha avuto qualche problema anche in ritiro – ha detto il tecnico – e dovrò valutare tutto”. Probabile che tocchi ancora ad Hernani, giocatore che D’Aversa tiene in grande considerazione. Il brasiliano andrà a comporre il reparto con Scozzarella e Barillà, la stessa mediana che ha imbrigliato il Sassuolo. Servirà a tenere la forza fisica del Torino? D’Aversa spera di sì, senza Darmian in difesa la catena di destra con Kulusevski ed Hernani, sarà completata da Laurini. Potrebbe essere questo l’unico cambio rispetto alla partita con il Sassuolo. Occhio anche a Sprocati, che in quanto a forza fisica può dire sicuramente la sua.

A meno che non si decida di affrontare il Torino mettendosi 'a specchio', con il 3-5-2 marchio di fabbrica mazzarriano. Il che vorrebbe dire rischiare di andare all'uno contro uno, il sistematico duello uomo contro uomo, dove il Torino diventa quasi imbattibile, a detta di D'Aversa. Se il tecnico dovesse accettare il rischio, potrebbe rispolverare Pezzella, rinforzando la difesa che con Laurini e i tre centrali diventerebbe a cinque. E in quel caso però bisognerebbe rinunciare a uno dei tre attaccanti. Kulusevski ad esempio, che ad oggi rappresenta più di Gervinho e di Inglese, l'unica certezza di D'Aversa.

IL TABELLINO

PARMA-TORINO 0-0

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All: D’Aversa

TORINO (3-4- 2-1): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; De Silvestri, Meite, Rincon, Ansaldi; Berenguer, Verdi; Belotti. All: Mazzarri