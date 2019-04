Parma-Torino LE ULTIME | Ceravolo al centro dell'attacco

Dal nostro inviato

PARMA - Pranzo con la proprietà e conferenza stampa soporifera accesa nei minuti di recupero per un commento sul rischio che corre Bob. In effetti era anche il caso di alzare i toni, dopo che qualche minuto prima Roberto D’Aversa aveva incassato (non c’era certo il bisogno) implicitamente la fiducia della dirigenza. A gomito a gomito con la società, che gli fa sentire la vicinanza in un momento difficile, non solo con le parole (affidate al sito ufficiale) del presidente Pizzarotti ma anche con i fatti, adesso che i punti valgono oro, come ha detto in conferenza stampa il tecnico.

Che sulle sue ‘belle spalle larghe’ per citarlo, prova a caricarsi il Parma per l’ennesima volta. Questa con il Torino è una partita che arriva nel momento sbagliato, un periodaccio in cui la squadra è reduce da tre sconfitte consecutive, sette nelle ultime dieci. Mazzarri va forte e macina punti: 21 nel girone di ritorno, dodici in meno rispetto al bottino complessivo del Parma.

Serve quindi gente caparbia, capace di metterci quella cattiveria persa e dispersa. Davanti a Sepe, non impeccabile a Frosinone in occasione del gol che ha fatto ‘sprofondare’ il Parma a sei punti dalla zona salvezza, ci vorrà gente che lotta, concentrata e affidabile. La difesa a tre vista nel secondo tempo di mercoledì potrebbe essere una soluzione da utilizzare, con il 4-3-3 sullo sfondo che dà qualche certezze. La posizione di Gazzola potrebbe essere decisiva. A limite tra il terzino nel 4-3-3 e il quinto nel 3-5-2.

Ripartire dalle poche (e confuse) certezze che i crociati si sono costruiti strada facendo potrebbe essere una cosa utile. Dimarco potrebbe partire titolare, con Gagliolo assieme a Sierralta e Iacoponi. A centrocampo Scozzarella potrebbe essere sostituito da Rigoni, protetto da Kucka e Barillà. Davanti Ceravolo, con Sprocati: Siligardi potrebbe partire dalla panchina.

PARMA (3-5-2): Sepe; Iacoponi, Sierralta, Gagliolo; Gazzola, Kucka, Rigoni, Barillà, Dimarco; Sprocati, Ceravolo. A disp: Frattali, Brazao, Stulac, Diakhate, Schiappacasse, Machin, Gobbi, Scozzarella, Siligardi, Dezi, Bastoni. All: D'Aversa

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulu, Moretti; De Silvestri, Rincon, Baselli, Ansaldi; Berenguer, Meite; Belotti. A disp: Ichazo, Rosati, Zaza, Singo, Famascan, Parigini, Djidji, Bremer, Konè. All: Mazzarri

Arbitro: Sig. Doveri di Roma 1

