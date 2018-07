Parma, tra Roma e Prato allo Stelvio: giornata cruciale

Dal nostro inviato

PRETO ALLO STELVIO - Il Parma è sospeso tra l'attesa piena d'ansia per la sentenza e il lavoro fisico di Prato allo Stelvio. Una partita che si gioca su due campi, sicuramente il più delicato è quello della capitale. In via Campania, a Roma, Emanuele Calaiò dovrà difendersi dall'accusa di tentato illecito sportivo (violazione dell'articolo 7) nelle aule della Procura Federale accompagnato dal suo legale Paolo Rodella e dal legale rappresentante del Parma Eduardo Chiacchio che dovrà difendere la società deferita per responsabilità oggettiva.

Nel silenzio dello Stelvio, il Parma intanto suda e spera in buone notizie dalla capitale, dove Giacomo Malmesi e Luca Carra, rispettivamente consigliere di amministrazione e amministratore delegato seguiranno da vicino le vicende giudiziarie. Agli ordini di D'Aversa intanto, ci sono quasi tutti tranne Giorno, Sierralta, Scozzarella e Calaiò. Esercizi di riattivazione muscolare, corsa e partitella. Martedì pomeriggio sarà anche l'occasione per sfidare il Naturno, squadra di eccellenza locale. Sabato 21 si giocherà contro il Foggia e non il Bari.

IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI

Parma-Naturno, martedì 17 luglio 2018, ore 17.30 – Prato allo Stelvio

Parma-Foggia, sabato 21 luglio 2018, ore 17.00 – Pergine Valsugana (Trento)

Parma-Sampdoria, sabato 28 luglio 2018, ore 18.00 – Trento

SportItalia Cup, sabato 4 agosto 2018 – Carate Brianza (Monza):

– Ore 19: Folgore Caratese – Sassuolo;

– Ore 20: Parma – Sassuolo;

– Ore 21: Folgore Caratese – Parma