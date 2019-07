Parma, tutto fatto per Pezzella: a breve si chiude

In attesa di avere a disposizione un altro centrale di difesa, il Parma sta per chiudere l’affare Pezzella. Il giocatore, da tempo bloccato da Faggiano, dovrebbe raggiungere i suoi nuovi compagni nel ritiro in Austria dove i ragazzi di D’Aversa svolgeranno un altro tipo di preparazione dando un occhio di riguardo alla tattica dato che il livello degli avversari si alzerà. L’intesa è vicina, tra oggi e domani prevista la chiusura, la formula del prestito con obbligo di riscatto sarà determinante per sbloccare una trattativa avviata da tempo.

Guarda lo sport live e on-demand su DAZN

Comincia il tuo mese GRATIS!