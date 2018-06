Parma, tutto pronto per il ritorno di Biabiany. Con lui anche Dimarco

Il Parma e Biabiany potrebbero riabbracciarsi presto. Il francese, che con i crociati ha giocato prima nel 2009/10 poi dal 2011 al 2015 è pronto al terzo ritorno. Prezzo dell’operazione importante. Un investimento da quasi due milioni per un’acquisizione a titolo definitivo che permetterebbe a D’Aversa di avere un esterno veloce nel suo 4-3-3. Sosterrà le visite mediche al Coni di Roma e firmerà un contratto che lo legherà al Parma fino al 2020 con opzione per un anno in più. Con lui, dall’Inter, si trasferirebbe anche Federico Dimarco, a titolo temporaneo. Fissato un diritto di riscatto che il Parma potrebbe esercitare nella prossima stagione.