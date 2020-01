Parma-Udinese 2-0 | Crociati da urlo

Dal nostro inviato

PARMA - Il Parma fa 31 e gode. Sesto posto in coabitazione con Cagliari e Milan, in mezzo a loro c’è la squadra di D’Aversa che vola in alto nonostante i problemi di organico e svetta sull’Udinese. Un 2-0 quasi mai a rischio, solo Mandragora – grazie al Parma – ha provato a spaventare i padroni di casa, ma non era giornata.

Non è stata una bella settimana per il Parma, che ha dovuto fare i contri con l’infortunio di Roberto Inglese al quale è andato il pensiero di D’Aversa durante la conferenza stampa di vigilia, in cui il tecnico ha rimarcato la voglia di continuare a stupire. E ha invocato ancora l’aiuto di un mercato che per ora gli ha regalato Kurtic. C’è ancora tempo per rimpinguare la rosa, a D’Aversa serve più che altro un attaccante, dato che in rosa c’è solo Cornelius. Ma in attesa delle grandi manovre l’attaccante lo fa Gagliolo, che si inventa un sinistro al volo a beffare Musso. Una parabola da posizione defilata che trova il palo lontano, un arcobaleno che restituisce il sorriso al difensore dopo una notte segnata dalla febbre che ha messo a repentaglio anche la sua presenza in campo. L’Udinese si difende bene, non concede tanto a un Parma che prova a scatenarsi sulla sinistra, abbassando Kucka e liberando la corsa di Darmian bravo a volte a trovare il buco dopo la combinazione con Kulusevski. Arrivano pochi palloni in mezzo per Cornelius, che è sempre una sicurezza nel gioco di sponda e nell’alleggerire la pressione degli avversari, mettendo a disposizione dei compagni fisico e tecnica. La stessa di Kulusevski, che al minuto 34’ trova il gol numero 5 in campionato. Il sinistro dello svedese si insacca alle spalle di Musso, non impeccabile nel tentativo di respinta. Il Parma resta attento, rischia poco se non sulla traversa di Lasagna dopo l’unico errore di Gagliolo. L’Udinese per colpa del Parma resta in partita, la squadra di Gotti avrebbe anche l’occasione per riaprirla, ma la traversa nega a Lasagna il 2-1 regalato da Gagliolo non impeccabile in fase di disimpegno. Il Parma della ripresa non è più preciso in uscita palla, ma dal 70’ in poi, perché prima colleziona più volte l’occasione di andare sul 3-0 senza riuscirci. E rischia alla fine di ritrovarsi con l’acqua alla gola perché sempre Lasagna spaventa più volte Sepe, graziato prima dalla traversa e poi dal guardalinee, bravissimo a ravvisare una posizione di fuorigioco di Okaka che aziona di sponda il compagno. Gol annullato, vittoria e tre punti meritati per un Parma che si piazza immediatamente a ridosso delle grandi.

IL TABELLINO

PARMA-UDINESE 2-0

Marcatori: 20' Gagliolo, 34 Kulusevski

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Cornelius, Kurtic. All: D’Aversa.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytink; Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna. All: Gotti.