Parma-Udinese 2-2 | Beffa per i crociati, che peccato

Dal nostro inviato

PARMA - Un pari che sa di sconfitta per come è maturato. Cinque minuti di ordinaria follia spazzano una buonissima ora di gioco del Parma che si butta e regala due gol a un Udinese tutt'altro che irresistibile. Resta l'amaro in bocca ai tifosi del Parma e a D'Aversa che ha mancato l'appuntamento con la vittoria. I gol di Inglese (43') e Barillà (59') sono stati praticamente azzerati dal rigore di De Paul concesso dal Var per tocco di mano di Grassi e dal pari di Fofana. Resta la buona roa di gioco, che però frutta un punto e certifica la dura realtà della Serie A.

Pronti via, il Parma aggredisce la gara partendo forte e cercando di annientare la tensione del debutto in Serie A attraverso la velocità di Di Gaudio che nel giro di un quarto d’ora va vicino al gol tre volte. La terza è quella più nitida: taglio del palermitano letto splendidamente da Siligardi che si accentra e si stacca spesso dalla zona esterna per cercare di invitare i compagni al tiro. Come quando al 15’ vede l’esterno palermitano prontissimo nel taglio. Un assist invitante che però viene sprecato. Prima, al 10’, Di Gaudio era andato ancora vicino al gol con un destro a giro deviato da Scuffet in angolo. Il Parma gioca rapido, per quanto può, soffre un po’ in mediana la fisicità dei friulani che si impongono con Fofana e Barak, che spesso spazia cercando di far saltare il banco. I crociati però sono compatti, non regalano granché agli avversari se non qualche buona possibilità di verticalizzare immediatamente. Possibilità lette da Gagliolo che, assieme a Bruno Alves, gioca una gara di livello. Prima del gol del Parma, segnato da Roberto Inglese al 43’, i crociati hanno fatto vedere cose buonissime. Verticalizzazioni immediate a cercare l’attaccante che ha grande qualità nella protezione del pallone e soprattutto riesce a disimpegnarsi con grande tecnica favorendo gli inserimenti degli esterni. E la trama è questa: palla a Inglese che la protegge, la lavora e la scarica per i compagni a rimorchio che puntualmente arrivano. Premiati anche gli inserimenti delle mezzali vicini al gol un paio di volte. Gol trovato al 43’ proprio dal più atteso: verticalizzazione di Grassi che lavora un buon pallone, Inglese con un numero lo nasconde e fredda Scuffet.

Nel secondo tempo l'Udinese entra con veemenza in campo nella speranza di riagguantare il risultato. Qualche problema la squadra di Velazquez lo crea, ma nulla a confronto di quello che succede tra il 64' e il 69', con il Parma che aveva trovato al 58' il gol del raddoppio grazie a Barillà. L'invenzione di Siligardi concretizzata dal centrocampista, è stata vanificata da un rigore concesso dal Var che ha visto un tocco di mano di Iacoponi discutibile. De Paul non sbaglia e accorcia. Sbaglia invece Gobbi che, stanco, offre il fianco per la ripartenza letale dei friulani che al 69' trovano il pari con Fofana su assist di Samir. Cinque minuti di ordinaria follia che costano carissimo al Parma, incacape nel secondo tempo di rendersi pericoloso se non nell'azione del gol. La squadra di D'Aversa arretra troppo il baricentro e l'Udinese si stabilisce con continuità dall'altra parte del campo. E rischia di andare in vantaggio con Samir al 91'. Bravo Gagliolo a salvare sulla linea di porta con Sepe fuori posizione.

LA DIRETTA

IL TABELLINO

PARMA-UDINESE 2-2

Marcatori: 43' Inglese (P), 59' Barillà (P), 64' De Paul su rig. (U), 69' Fofana

PARMA (4-3-3): Sepe 6; Iacoponi 6, Bruno Alves 6, Gagliolo 6,5, Gobbi 5; Grassi 6,5 (65' Rigoni 5,5), Stulac 4.5, Barillà 6,5; Siligardi 6 (79' Biabiany sv) Inglese 7 (71' Ceravolo 5), Di Gaudio 6. A disp: Frattli, Bagheria, Dimarco, Da Cruz, Deiola, Rigoni, Sprocati. All: D'Aversa

UDINESE (4-3-3): Scuffet 5,5; Larsen 6,5, Troest Ekong 6, Nuytinck 5,5, Samir 6,5; Fofana 7, Mandragora 5, Barak 5 (Teodorczyk 6); Machis 5,5 (81' Pussetto sv), Lasagna 6, De Paul 6,5. A disp: Gasparini, Nicolas, Wague, Opoku, Pezzella, Vizeu, Bherami, Ter Avest, Pontisso. All: Velazquez

Arbitro: Calvarese di Teramo

Note. Ammoniti: Lasagna (U), Gobbi (P), Iacoponi (P), Fofana (U). 13.141 per un incasso di 156.090,50

Gallery