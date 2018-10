Parma, una bella notizia per D’Aversa: torna Gervinho

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. I calciatori scesi in campo ieri contro la Lazio hanno svolto un lavoro defaticante. Il resto del gruppo, invece, ha svolto agli ordini di Mister D’Aversa un riscaldamento tecnico seguito da esercizi sul possesso palla. La seduta è stata conclusa da una partita su porzione ridotta del campo. Gervinho si è allenato regolarmente con i compagni, la nota lieta per il tecnico che si consola con il rientro in gruppo effettivo dell’ivoriano che già la settimana scorsa aveva sostenuto un paio di allenamenti con la squadra prima di rinunciare, accordandosi con il tecnico, di non scendere in campo nella partita con la Lazio. Jacopo Dezi e Gianni Munari hanno svolto una parte del lavoro con i compagni. Lavoro personalizzato per Alberto Grassi. Terapie per Federico Dimarco e Francisco Sierralta.