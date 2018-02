Venezia-Parma LE ULTIME | Lucarelli in difesa, Insigne dal 1'

Dal nostro inviato

PARMA - Due squadre che vanno di pari passo si sfidano al Tardini. Parma e Venezia hanno realizzato lo stesso numero di gol (32) e subito ugualmente (25). Una cosa abbastanza singolare in un periodo in cui ci si gioca la stagione. O almeno un bel pezzo di essa dato che con sempre meno partite a disposizione, la classifica si fa pesante e ogni passo falso può pesare il doppio. Il Parma occupa l'ultima posizione utile per raggiungere i play off, ma vincendo scavalcherebbe gli avversari e si posizionerebbe davanti in classifica addirittura. D'Aversa si gioca quasi il tutto per tutto, la sua panchina è salda - a sentire la società che in settimana ha confermato la fiducia al tecnico e ribadito che si va avanti, almeno per ora, con la stessa guida tecnica. Che per la partita contro i lagunari, in una serata fredda e fondamentale per svoltare, si affida ancora al carisma di capitan Lucarelli, pronto a guidare la difesa. Di Cesare riposa in ottica del turnover che porta poi il Parma a giocare due partite in tre giorni, con quella di lunedì che potrebbe essere decisiva per la panchina del tecnico crociato. Ceravolo sarà al centro del tridente con Insigne e Da Cruz.

Il Venezia senza Inzaghi squalificato, andrà in tribuna, si affida a Litteri e Geijo con Pinato a ridosso.

IL TABELLINO

PARMA (4-3-3): Frattali; Gazzola, Iacoponi, Lucarelli, Gagliolo; Dezi, Scozzarella, Scavone; Insigne, Ceravolo, Da Cruz. All: D'Aversa.

VENEZIA (3-5-2): Audero; Bruscagin, Andelkovic, Modolo, Domizzi, Garofalo; Falzerano, Stulac, Pinato; Geijo, Litteri. All: D'Angelo.