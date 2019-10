Parma, sconfitta che affaccia sul mercato: possibilità per qualche svincolato

Il giorno dopo, con un po' di tempo a disposizione, il Parma si è trovato ad analizzare una sconfitta immeritata, almeno guardando i numeri. La squadra di D'Aversa ha subito solo due tiri in porta, uno è finito in gol, l'altro è stato smanacciato da Gigi Sepe, capace di vivere una serata tutto sommato tranquilla e sicuramente meno operativa del collega Silvestri, decisivo in almeno tre, quattro occasioni.

Due tiri in porta, dicevamo, meno rispetto a qualunque partita del Parma in questo campionato. Ha battuto 12 calci d’angolo: nessuna partita del campionato in corso ne ha visti battere di più. Segno che le situazioni d'attacco il Parma ha saputo svilupparle e che l'Hellas - miglior difesa del campionato insieme a Juventus e Cagliari (che hanno una partita in meno) - qualcosa ha dovuto concedere, a dispetto dell'ordine tattico con cui la squadra di Juric è solita difendersi.

E il merito è da attribuire a Silvestri, oltre che all'imperizia di Gervinho e compagni; la squadra di D'Aversa ha fatto quello che doveva fare, evidentemente non tutto, ma i compiti assegnati da D'Aversa - che probabilmente non si aspettava di macinare certi numeri - sono stati portati a termine. Con un giorno in meno di recupero rispetto al Verona e con una rosa ridotta all'osso, il tecnico del Parma ha visto i suoi reagire alla grande.

Probabilmente non recupererà nessuno degli indisponibili e, scongiurato il pericolo di infortunio per Pezzella (uscito con i crampi), D'Aversa può contare sulla forza della mediana. Contro il Verona, i suoi centrocampisti Kucka e Brugman, hanno più duelli nella partita: 13 e 12. Ma non è bastato tutto questo predominio per vincere la partita. Neanche per pareggiarla. E questo è un grande rammarico per il Parma che ha perso uno scontro diretto per la salvezza. Per questo la società sta pensando di andare sul mercato degli svincolati. In attesa dei recuperi di Bruno Alves, si prova per la partita con la Fiorentina, e Gagliolo, con solamente quattro difensori di ruolo, se si conta anche che Laurini non è disponibile, D'Aversa avrebbe avanzato la richiesta di un difensore centrale.

Bisognerà fare i conti anche con il reparto di mezzo, continuamente falcidiato da infortuni: Grassi, ormai non è un mistero, offre pochissime garanzie. La sua tenuta non garantisce il lungo termine e in più non si conoscono i tempi di recupero: bisogna vedere come reagirà il giocatore che, dopo l'operazione, è costretto a un periodo di riposo assoluto. Brugman ha alternato cose buone a cose meno buone, così come Hernani, sul quale la società e il tecnico credono tanto. Il suo percorso di ambientamento sta procedendo a piccoli passi, così come il recupero della forma migliore per Kucka. Scozzarella - in scadenza di contratto - è una certezza, ma solo se sta bene fisicamente. E più volte, anche D'Aversa ha fatto capire che non è continuo in questo senso. E allora ecco spiegata la scelta di andare a pescare tra gli svincolati.

In attesa di conoscere anche le sorti di Roberto Inglese, atteso per un consulto all'estero, il Parma sta provando a sondare l'ipotesi attaccante. I tempi di recupero per il giocatore ex Chievo potrebbero essere più lunghi del previsto.