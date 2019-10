Lucarelli tuona: "Parma, giochiamola tutti insieme: squalifica (su richiesta)"

"Partita difficilissima stasera... infortuni, squalifiche (su richiesta?), giorno in meno di recupero... giochiamola tutti insieme". In questa veste di club manager, Alessandro Lucarelli ha imparato a dosare gli interventi, lasciando da parte un pizzico di furore agonistico, tipico del suo essere leader, ancora prima che capitano. Il dirigente crociato, a poche ore dalla partita con il Verona, ha affidato a Facebook un commento relativo alla gara, con una puntura indirizzata al caso del giorno: la squalifica di Matteo Scozzarella per bestemmia, comunicata dal Giudice Sportivo lunedì, a poco più di ventiquattro ore dalla partita. Situazione che ha messo sconvolto i piani di Roberto D'Aversa, già pieno di infortuni e di problemi da risolvere. L'ex capitano - per via del momento delicato - è sceso in campo rispolverando l'ardore di un tempo, la sua leadership e tutto quanto serve in questi casi per fare perno sull'orgoglio del popolo crociato.