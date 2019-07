Parmaallostelvio: partita ufficialmente la stagione, non c'è Gervinho

Tutto pronto per la partenza. Il Parma di Roberto D’Aversa comincia la nuova stagione a Collecchio, dove sono attesi i giocatori che si raduneranno al Centro Sportivo prima della partenza per Prato allo Stelvio, sede che ospiterà per due settimane la truppa crociata che ai nastri di partenza avrà anche i ‘vecchi’ acquisti diventati nuovi dopo una lunga trattativa che li ha riportati a Parma a titolo definitivo dal Napoli. Luigi Sepe e Alberto Grassi saranno i primi due tasselli che andranno a comporre il nuovo Parma, voluti fortemente dal tecnico D’Aversa per costruire intorno a loro una squadra che possa essere all’altezza delle aspettative. Neanche a dirlo, l’obiettivo sarà quello di staccare il biglietto per la salvezza in maniera anticipata. Assieme ai giocatori provenienti dal Napoli ci sarà anche Vincent Laurini, terzino della Fiorentina che è passato al Parma in un’operazione chiusa qualche giorno fa ma imbastita da gennaio. Così come quella che ha portata a Kastriot Dermaku, in arrivo dal Cosenza e ufficializzato domenica dal Parma.

L'elenco dei convocati

Sono 25 i calciatori convocati da Roberto D’Aversa per il ritiro estivo di Prato allo Stelvio. I crociati, infatti, prepareranno la stagione in Val Venosta da domani e fino al 21 luglio 2019. Ecco la lista dei convocati

Portieri: Corvi, Dini, Frattali, Sepe*;

Corvi, Dini, Frattali, Sepe*; Difensori: B. Alves, Dermaku, Gagliolo, Gazzola, Iacoponi, Laurini*, Minelli;

B. Alves, Dermaku, Gagliolo, Gazzola, Iacoponi, Laurini*, Minelli; Centrocampisti : Barillà, Dezi, Grassi*, Kasa, Kucka**, Machin, Munari, Scozzarella, Stulac;

: Barillà, Dezi, Grassi*, Kasa, Kucka**, Machin, Munari, Scozzarella, Stulac; Attaccanti: Baraye, Brunori Sandri, Ceravolo, Gervinho***, Siligardi, Sprocati.

* In attesa dell’ufficialità del trasferimento e in accordo con le società di appartenenza

**Juraj Kucka, d’accordo con la Società visti gli impegni con la Nazionale che l’hanno visto impegnato nelle settimane successive alla fine della scorsa stagione, si aggregherà ai compagni sabato 13 luglio.

***Gervinho, a causa di un lutto famigliare e d’accordo con la Società, si aggregherà ai compagni nei prossimi giorni.

