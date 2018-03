Parma, ecco le date dei play off

Assemblea di Lega B oggi a Milano presieduta dal presidente Mauro Balata. Punto principale all’Ordine del giorno l’invito per la presentazione delle offerte per i diritti audiovisivi 2018-2021. Definite inoltre dall’Assemblea le date playoff e playout2017/18. Le finali di andata e ritorno si giocheranno il 7 e il 10 giugno. Tutte le gare, tranne il turno preliminare di sabato 26 maggio che si giocherà alle 18 per non sovrapporsi con la finale Champions, si giocheranno alle 20,30

Playoff Turno preliminare (gara unica): Sabato 26 maggio 2018 – ore 18 (6a vs 7a) Domenica 27 maggio 2018 – ore 20,30 (5a vs 8a) Semifinali (andata e ritorno): Martedì 29 maggio 2018 – ore 20,30 (6a o 7a vs 3a) Mercoledì 30 maggio 2018 – ore 20,30 (5a o 8a vs 4a) Sabato 2 giugno 2018 – 20,30 (3a vs 6a o 7a) Domenica 3 giugno 2018 – ore 20,30 (4a vs 5a o 8a) Finale (andata e ritorno): Giovedì 7 giugno 2018 – ore 20,30 Domenica 10 giugno 2018 - ore 20,30 Playout Andata (19a vs 18a) Giovedì 24 maggio 2018 – ore 20,30 Ritorno (18a vs 19a) Giovedì 31 maggio 2018 – ore 20,30 Presentato, e approvato all’unanimità, il budget 2017-2018.