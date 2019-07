Parma, che inizio: c'è subito la Juventus

Si potrebbe sintetizzare questo momento tanto atteso come 'l'inizio di una nuova era', per rimanere in tema estivo, citando uno dei tormentoni musicali di queste settimane. La compilazione dei calendari rappresenta uno dei momenti più importanti dell'estate, forse anche più dell'apertura e della chiusura del mercato, che in fondo accompagna per tre mesi addetti ai lavori e tifosi. C'è attesa per l'evento negli studi Sky a Milano, sede anche quest'anno della presentazione dei calendari. Ci sono i massimi esponenti di tutte le squadre, c'è anche il Parma, con il suo club manager, Alessandro Lucarelli e il suo presidente Pietro Pizzarotti. Nell'anno della celebrazione del 90esimo anniversario del massimo campionato, che introduce gli Europei 2020, torna anche la sosta natalizia. Ma vediamo nei dettagli.

SOSTE -Tre i turni infrasettimanali, mercoledì 25 settembre 2019, mercoledì 30 ottobre 2019 e mercoledì 22 aprile 2020. Le squadre si fermeranno quattro volte per gli impegni delle Nazionali, precisamente l’8 settembre, il 13 ottobre, il 17 novembre e il 29 marzo 2020. La sosta invernale è in programma dal 23 dicembre al 5 gennaio 2020. Al via, nella stagione in cui saranno celebrati i 90 anni dalla nascita del girone unico, tutte le 12 squadre che hanno vinto almeno uno Scudetto dal 1929/1930.

"Cominceremo a Parma, in uno stadio bellissimo, con la gente che ci accoglie bene". Questo il commento di Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus all'esordio con il Parma.

La prima partita sarà subito big match:

1a giornata, 24/25 agosto

PARMA-JUVENTUS

2a giornata, 1 settembre

UDINESE-PARMA

3a giornata, 15 settembre

PARMA-CAGLIARI

4a giornata, 22 settembre

LAZIO-PARMA

5a giornata, 25 settembre

SASSUOLO-PARMA

6a giornata, 29 settembre

PARMA-TORINO

7a giornata, 6 ottobre

SPAL-PARMA

8a giornata, 20 ottobre

PARMA-GENOA

9a giornata, 27 ottobre

INTER-PARMA

10a giornata, 30 ottobre

PARMA-VERONA

11a giornata, 3 novembre

FIORENTINA-PARMA

12a giornata, 10 novembre

PARMA-ROMA

13a giornata, 24 novembre

BOLOGNA-PARMA

14a giornata, 1 dicembre

PARMA-MILAN

15a giornata, 8 dicembre

SAMPDORIA-PARMA

16a giornata, 15 dicembre

NAPOLI-PARMA

17a giornata, 22 dicembre

PARMA-BRESCIA

18a giornata, 5 gennaio

ATALANTA-PARMA

19a giornata, 12 gennaio

PARMA-LECCE

Il presidente del Parma, Pietro Pizzarotti, commenta così il sorteggio: "Gli obiettivi sono quelli di sempre: sicuramente la salvezza. Iniziamo dalla Juventus, il campionato italiano è quello più difficile di tutti perché è il più duro dal punto di vista tattico. Se piango? Iniziamo con la Juventus... certo che piano - dice Pizzarotti rispondendo a Cellino che lo provoca -".

