Pro Vercelli-Parma LE ULTIME | Baraye favorito su Di Gaudio

Dal nostro inviato

VERCELLI - Con un solo risultato a disposizione, il Parma cerca di coltivare il suo sogno in maniera silente, con l’eco dei settecento tifosi a seguito che assaporano già qualcosa di straordinariamente importante. Complice la vittoria del Venezia contro il Palermo, una motivazione in più per centrare i tre punti il Parma l’avrebbe pure, ma crediamo che già le proprie bastino per proseguire la corsa verso l’obiettivo. Con i quasi recupero di Dezi e Scavone, il tecnico crociato va a giocarsela sperando che il secondo abbia definitivamente smaltito la lesione e che sia pronto. Se non sarà così resta valida l’opzione Gazzola mezzala con Mazzocchi pronto a inserirsi da terzino nei meccanismi di una squadra che funziona adesso. Davanti spazio a Siligardi e Di Gaudio, assieme a Calaiò, il capitano di giornata.

La Pro se la gioca con Bifulco davanti accompagnato da Raicevic. Ultime chance di salvezza per i piemontesi che al Piola possono contare su un ambiente amico per 90’.

PROBABILI FORMAZIONI

PRO VERCELLI (3-5-2): Pigliacelli; Gozzi, Bergamelli, Alcibiade; Ghiglione, Germano, Vives, Castiglia, Mammarella; Raicevic, Bifulco. All: Grassadonia

PARMA (4-3-3): Frattali; Mazzocchi, Iacoponi, Sierralta, Gagliolo; Gazzola, Vacca, Barillà; Siligardi, Calaiò, Baraye. All: D’Aversa

