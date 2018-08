Parma-Udinese LE ULTIME | Alves, Grassi e Inglese, D'Aversa parte da qui

Dal nostro inviato

PARMA - Tutto pronto in casa Parma per il debutto in Serie A. Roberto D'Aversa, alla prima nel massimo campionato, deve fare i conti con una serie di infortuni che lo costringeranno a fare di necessità virtù. D'altronde il tecnico non è nuovo a questo tipo di situazioni ma ha dimostrato in passato di sapersi adattare bene e di dare il meglio nelle difficoltà. Senza Gazzola, Sierralta e Bastoni, con Dezi indisponibile, Ciciretti out per problemi fisici e Gervinho che si aggregherà alla squadra a partire da martedì, alla ripresa degli allenamenti, l'allenatore si affida all'esperienza di Bruno Alves in difesa che con ogni probabilità guiderà il reparto e la squadra con la fascia di capitano al braccio. Tocca a lui - date le assenze di Calaiò (fuori per squalifica) e Scavone (ceduto al Lecce), raccogliere l'eredità di Alessandro Lucarelli che dopo dieci anni di Parma ha appeso le scarpe al chiodo e guarderà la partita con la giacca e la cravatta del club manager, seduto in tribuna al fianco della proprietà. Con il portoghese con ogni probabilità giocherà Gagliolo, sugli esterni Iacoponi e Gobbi. A centrocampo ci sarà spazio per Grassi dal primo minuto con Stulac in regia e Barillà a sinistra nel 4-3-3 di D'Aversa che affiderà le chiavi dell'attacco a Roberto Inglese stretto, con ogni probabilità da Siligardi a destra e Di Gaudio a sinistra. Biabiany potrebbe cominciare in panchina così come Rigoni.

LA DIRETTA

L'Udinese dell'altro debuttante Julio Velazquez - il tecnico più giovane della Serie A ha 36 anni e viene da Salamanca - dovrà fare a meno dell'intelligenza calcistica di Balic, infortunato. Pertanto lo spagnolo nel suo 4-3-3 si affiderà a Mandragora, l'acquisto dell'estate, aiutato in mediana dalla tecnica di Barak e dalla forza di Fofana. Davanti, Lasagna e De Paul cercheranno di impensierire il Parma con la loro velocità. Novità in difesa: Wague e Nuytinck centrali con Larsen e Samir sugli esterni pronti a bloccare i tagli di Siligardi e Di Gaudio.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Grassi, Stulac, Barillà; Siligardi, Inglese, Di Gaudio. All: D'Aversa

UDINESE (4-3-3): Scuffet; Larsen, Wague, Nuytinck, Samir; Fofana, Mandragora, Barak; Pussetto, Lasagna, De Paul. All: Velazquez

Gallery