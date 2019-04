Parma, buone notizie: Ceravolo c'è quasi, Gervinho ancora no

La speranza di Roberto D'Aversa si chiama Fabio Ceravolo. L'attaccante, in attesa dell'ultimo visto medico, ha svolto parte dell'allenamento con i compagni e si candida con forza al reintegro. La lombalgia che lo teneva lontano dal gruppo ha allentato la presa e per domenica il Parma dovrebbe poter puntare su di lui. Dal primo minuto al centro di un attacco che potrebbe essere ancora a due punte, visto che Sprocati non è proprio in ottime condizioni fisiche. L'altro disponibile è il giovane uruguaiano Schiappacasse, scottato dal debutto di Frosinone e ancora a risposo. Potrebbe tornare utile a gara in corso, come anche Gervinho se accelera il recupero. L'ivoriano, che ha svolto un lavoro personalizzato anche mercoledì, rimane in attesa degli altri tre giorni da qui a domenica per capire come risponderà il suo corpo agli input dei preparatori atletici. D'Aversa non vuole rischiarlo, ma solamente lui sa di quanto bisogno ci sia della Freccia Nera la davanti. Per ribaltare il tavolo dei pronostici e centrare - o avvicinare di parecchio - un obiettivo. Fondamentale.

