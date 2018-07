Parma, nel giorno della verità con il fiato sospeso: Calaiò trema

Roma è lontanissima, dista da Prato allo Stelvio (base operativa del ritiro del Parma) 715 chilometri. Ma nel giorno della verità qualcuno la sente terribilmente vicina. Alle 11, nella sede della Federazione, si aprirà il processo che vede coinvolto il Parma, deferito per responsabilità oggettiva a causa del comportamento di un suo tesserato, Emanuele Calaiò per la notissima vicenda degli sms. Una vicenda che sta avendo un'eco insostenibile, che sta facendo rumore e sta macchiando una storica cavalcata che nessuno ha mai avuto il merito di annoverare in un palmares. L'unica squadra che in tre anni è risalita dagli inferi della Serie D fino ai piani alti del calcio italiano, il Parma, sta in queste ore tenendo il fiato sospeso in attesa della sentenza (che non arriverà entro breve. Il verdetto dorvà essere accompagnato dalle motivazioni necessarie alle parti per ricorrere in appello).

La Procura Federale, come è noto, ha chiesto il massimo della sanzione: una pena afflittiva che potrebbe rispedire il Parma in Serie B a causa di un tentato illecito che Calaiò avrebbe cercato di architettare con i famosi sms, divenuti più noti delle gesta dell'attaccante palermitano. Che sta vivendo il periodo più brutto della sua carriera: un'estate piena di ansia, con la testa sempre fissa a questa data che finalmente (o purtroppo) è arrivata e nella quale si deciderà molto del futuro prossimo del Parma. Calaiò che prima di partire per Roma ha ricevuto qualche segnale di incoraggiamento dai suoi compagni che - per la verità - gli sono stati sempre vicini in questo periodaccio. Accompagnato dal suo avvocato Paolo Rodella e dal legale rappresentante della società Eduardo Chiacchio, l'arciere sarà nell'aula a discutere la sua tesi difensiva sostenendo l'ilarità palese di quei messaggi. Un normalissimo scambio di sms tra due amici che rischia adesso di minare l'impresa e di infuocare l'estate torrida che il Parma e i tifosi erano pronti a vivere come la più bella. Ci sarà anche l’amministratore delegato del Parma Luca Carra in compagnia del consigliere di amministrazione Giacomo Malmesi.

Il Venezia avrebbe notificato al Tribunale e al Parma l’intenzione di volersi costituire terzo controinteressato. Assieme al Palermo.