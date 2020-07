Roma-Parma LE ULTIME | Dubbio centravanti: Cornelius o Kucka? In mezzo c'è Barillà

Dal nostro inviato

ROMA - Un cambio per reparto, almeno uno, rispetto alla partita con la Fiorentina. Giocata solo per un tempo. Roberto D’Aversa vuole prendersi tutto il tempo che ha a disposizione, sfruttando ogni secondo per decidere la migliore formazione possibile. “Bisognerà valutare gli acciacchi”, ha detto in conferenza stampa. Per questo si prenderà fino all’ultimo secondo prima di comunicare la formazione ai suoi ragazzi, chiamati a riattaccare la spina il prima possibile. Qualche novità potrebbe esserci in difesa, dove Darmian continua a offrire prestazioni altalenanti, mentre il suo sostituto naturale Laurini non è al meglio.

Il dubbio è tra due giocatori che vivono un momento opposto. E Dermaku, centrale di professione, resta a guardare covando una speranza di strappare all'Olimpico una maglia da titolare. Se dovesse giocare lui potrebbe scalare Iacoponi sulla destra a fare il terzino. A sinistra Pezzella favorito su Gagliolo.

Rientra dalla squalifica Hernani, ma il regista dovrebbe essere Scozzarella. A meno che non si scelga la fisicità del brasiliano per contrastare la tecnica e la forza del centrocampo della Roma. Intanto la diffida di Kucka spinge il brasiliano a giocare dall'inizio, con Scozzarella in mezzo a dirigere e Kurtic (uno dei peggiori in campo contro la Fiorentina) in panchina, al suo posto Barillà.

Davanti, l’inaffidabilità di Karamoh ha certificato quasi sicuramente la presenza di Cornelius nella posizione di centravanti. Ma anche qui D’Aversa potrebbe riservare sorprese. Il danese dovrebbe essere stretto tra Kulusevski e Caprari, ex Roma. Ma occhio a Kucka che potrebbe fare la sua comparsa in attacco, nel tridente.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-5-2): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Spinazzola, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, Kolarov; Perez, Dzeko. All: Fonseca

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Kucka, Scozzarella, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All: D’Aversa.