Salernitana-Parma 0-1 | Dezi si sblocca

SALERNO - Comincia meglio la salernitana che ha il compito di riscattare la partita di Spezia, terminata con un secco 3-0 per i liguri che ha messo a repentaglio seriamente la panchina di Colantuono. Nel gelo dell'Arechi, i granata si affidano all'ex Sprocati, che ha già segnato all'andata nel 2-2, e a Di Roberto, schierato un po' a sorpresa. D'Aversa invece cambia poco rispetto alla gara pareggiata in casa con il Venezia. Lucarelli e Ceravolo si accomodano in panchina, per fare spazio a Di Cesare e Calaiò, troppo solo davanti e senza sostegno anche perché il Parma gioca in contropiede. O meglio, vorrebbe aspettare la Salernitana e ripartire per vie laterali, azionando la velocità di Insigne e la tecnica di Da Cruz. La mediana è identica a quella che ha battagliato con il Venezia. Ci sono Scozzarella, Dezi e Scavone chiamati a fare gioco e a scucire quando il pallone ce l'hanno gli altri. Sempre, almeno nella prima mezz'ora di gioco, quando D'Aversa deve fare a meno del suo play. Scozzarella esce in barella ed entra Vacca. Si era paventata anche l’ipotesi di un rinvio per le avverse condizioni meteo che hanno messo in ginocchio l’intera provincia. Nonostante la neve abbia causato disagi soprattutto nei pressi di Salerno, la partita tra Salernitana-Parma dovrebbe disputarsi regolarmente. In una gara che ha il sapore dell’ultima spiaggia, i due tecnici D’Aversa e Colantuono si giocano il tutto per tutto per riemergere dalla crisi e salvare le loro panchine.

L’allenatore crociato, reduce da una sola vittoria negli ultimi due mesi, nell’ottica del turnover dovrebbe dare spazio a Di Cesare, Barillà e Calaiò e far riposare rispetto alla partita contro il Venezia Lucarelli, Dezi e Ceravolo. A seguito della squadra c’è anche Antonio Cordon, supervisore dell’area tecnica scelto da Lizhang per conto di desports che venerdì ha parlato ai giocatori e che sta dimostrando la vicinanza della società a Roberto D’Aversa.

IL TABELLINO

SALERNITANA-PARMA 0-0

Marcatori

SALERNITANA - (3-4-3): Radunovic; Monaco, Schiavi, Casasola, Pucino, Minala, Ricci, Zito; Di Roberto, Sprocati, Palombi. A disp: Adamonis, Asmah, Mantovani, Popescu, Tuia, Vitale, Akpa Akpro, Kiyine, Della Rocca, Signorelli, Bocalon, Rosina. All: Colantuono

P ARMA (4-3-3): Frattali, Gazzola, Iacoponi, Di Cesare, Gagliolo; Dezi, Scozzarella, Scavone; Insigne, Calaiò, Da Cruz. A disp: Nardi, Dini, Vacca, Anastasio, Lucarelli, Sierralta, Barillà, Frediani, Ceravolo, Baraye. All: D'Aversa

Arbitro: Sig. Pinzani di Empoli

