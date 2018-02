Salernitana-Parma 0-1 LE PAGELLE | Calaiò determinante, Frediani sorpresa

Dal nostro inviato

SALERNO - Ecco le pagelle di Salernitana-Parma

Frattali 6 - Vive una serata tranquilla con qualche parata per scaldarsi. Prende freddo e qualche tiro centrale della Salernitana.

Gazzola 6- Fase difensiva buona quella del terzino che rinuncia ad attaccare o non lo fa come era solito fare. Il Parma preferisce il binario mancino e lui si mette in linea con i compagni di reparto e fa quello che deve fare.

Iacoponi 6,5 - Anticipa tutti, granitico, resta concentrato per tutta la partita. E qualche suo intervento vale come un gol. Preciso, puntuale, gioca una gran partita.

Di Cesare 6,5 - Il difensore romano rientra dopo un bel periodo di panchina. Bravo anche lui a non concedere spazi, ringhia su tutti come sa senza concedere nulla. Chiude un paio di situazioni al limite.

Gagliolo 6 - Sta bene e lo dimostra a ogni discesa. Impetuoso come sempre, sbaglia meno passaggi del solito e attacca con meno costanza rispetto alla partita di venerdì. Ma fa il suo.

Dezi 6 - Gol facile, ma ha il merito di farsi trovare al posto giusto. E non è l'unica circostanza. In una partita, il centrocampista ha più occasioni che in una stagione. Ma se le divora in maniera incomprensibile per un giocatore della sua tecnica.

Scozzarella 5,5 - Parte male, dura poco senza avere il tempo di migliorare e crescere. I muscoli cedono e lui si arrende.

30' Vacca 6 - Gioca semplice, ci mette sapienza e intelligenza. Argina il gioco di una Salernitana che aveva preso piede in mediana.

Scavone 6- Intelligente, prezioso, fa legna e cerca gloria ma trova il portiere con un sinistro a giro. Si dimostra importante per gli equilibri di una squadra che subisce e riparte.

Insigne 6 - Giocate alla Insigne non ne fa, ma ha il merito di giocarsela a tutto campo e a cercare Calaiò tra le linee per l'assist a Dezi.

78' s.t. Anastasio ng - Offre una buona palla a Dezi.

Calaiò 7 - Un assist al bacio, un gol sbagliato e tanta qualità: tiene palla, si prende falli e cerca sempre la giocata. D'Aversa ha ritrovato un grande Arciere.

Da Cruz 5 - Troppo frivolo, dopo un'ora D'Aversa lo riporta in panchina per un Frediani parecchio pimpante. Molto più di lui.

60' Frediani 6,5 - Non era facile entrare a gara in corso, con una temperatura sotto zero e con pochissime presenze alle spalle. Giocate però decisive, concentrato e rapido anche nel pensiero, dà il suo contributo alla causa.

All: D'Aversa 6 - Atteggiamento da provinciale (che non è un'offesa) e massimo risultato con minimo sforzo. Ci sta, di questi tempi non è facile offrire di meglio. Era importante vincere in un campo ostico e contro una squadra piena di motivi per vincere. Accorto in fase difensiva, ritrova la solidità e si mostra pronto per la battaglia.