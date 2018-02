Maltempo: Salernitana-Parma si giocherà regolarmente

Nonostante le avverse condizioni meteo Salernitana-Parma si giocherà regolarmente. La decisione è stata presa dopo che, in un primo momento, sembrava che il match potesse essere rinviato. Come avevamo scritto stamattina infatti il rischio era quello di un rinvio, vista l'abbandonate nevicata e le condizioni meteo proibitive. Il rischio infatti era quello del ghiaccio, che poteva essere pericoloso per i calciatori e per gli spettatori sugli spalti: nonostante questo pericolo il Comune e la Prefettura hanno assicurato l'ok per lo svolgimento della partita, anche se le previsioni dicono che le temperature saranno in picchiata.