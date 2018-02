Salernitana-Parma a rischio rinvio per neve

La terribile ondata di gelo che ha colpito in queste ore il nord Italia si è trascinata anche in Campania causando disagi anche nella città di Salerno, dove alle 20:30 è in programma Salernitana-Parma, partita del campionato di Serie B. L’anticipo della settima giornata di ritorno è a rischio per l’abbondante nevicata che ha colpito le zone limitrofe. La mancata chiusura delle scuole ha aaumentato i disagi e le temperature in picchiata - secondo le previsioni - potrebbero causare problemi per la formazione del ghiaccio che metterebbe a rischio sia l’incolumità dei calciatori che degli spettatori. Più che a Salerno, dove le precipitazioni sono state abbastanza intense (forte pioggia, qualche fiocco e grande freddo), preoccupano le situazioni di Fisciano e Baronissi, zone immediatamente adiacenti, per la viabilità e per il traffico. È bloccato il tratto autostradale Salerno-Avellino e a Cava dei Tirreni, dove il Parma è in ritiro, l'abbondante nevicata ha bloccato la squadra che ha sospeso l’allenamento di rifinitura e optato per il risveglio muscolare in albergo.