Samp-Parma LE ULTIME | C'è Cornelius, Kucka lo insidia

Dal nostro inviato

GENOVA - Scontro salvezza, questo è per D’Aversa Samp-Parma. Una partita tra due squadre piene di indisponibili o di acciaccati, fate voi, che però annusa la posta in palio e ne sente il peso. Vincere vorrebbe dire proseguire tranquilli verso la meta. Non perdere, mettiamola così, aiuterebbe a vivere sereni la settimana. Per il resto c’è sempre tempo. E’ la partita del gemellaggio storico che fa da contorno, tra due tifoserie che si stimano e si rispettano, è la gara dei due tecnici dal destino incrociato: Ranieri a Parma è considerato ancora un profeta, un ‘salvatore’ dato che è riuscito nell’impresa di salvare il primo Parma di Ghirardi,quello che poi l’ex presidente si è divorato lasciandolo in un mare di debiti. D’Aversa da Genova ci è passato, nel 2001, vestendo quella maglia per 17 volte. Tante quanto basta essere considerato ex di una gara pesante, che nel valore complessivo e nel peso specifico del cammino, varrà il doppio per entrambe, dato che è uno scontro diretto.

LA DIRETTA

Per questo motivo, recuperati Cornelius e Gervinho, il tecnico crociato si prenderà con tutta calma la responsabilità di poter decidere chi mandare in campo tra il danese e Kucka nel ruolo di centravanti. E’ chiaro che averne uno di ruolo, come è successo per una manciata di minuti contro il Milan, cambierebbe le carte in tavola e aumenterebbe le possibilità di fare meglio. Senza nulla togliere a Kucka che si è sbattuto parecchio facendo cose egregie, con un attaccante vero, ne beneficierebbe anche la mediana, con lo slovacco traslocherebbe nella sua conforte zone, quella in cui battaglia e dà il meglio di se. Grassi non è ancora al top – purtroppo non lo è mai stato – e in mezzo al campo potrebbe toccare a Hernani, rinvigorito dal gol qualificazione contro il frosinone. Per gli scudieri ai suoi lati, certi di Barillà, bisogna aspettare la decisione di D’Aversa su chi farà il centravanti: se Cornelius darà garanzie toccherà allora a Kucka essere in mediana, mentre se il danese dovesse avere nelle gambe una mezz’oretta lo slovacco farà ancora gli straordinari nel tridente e al suo posto potrebbe esserci Brugman, con conseguente spostamento di Hernani sulla zona di centrodestra. Un indovinello che sarà sciolto solamente a un paio di ore dalla partita. In difesa il rientro di Bruno Alves farà traslocare a sinistra Gagliolo, con Darmian che rientra a destra e Iacoponi al suo fianco.

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Thorsby, Ferrari, Colley, Murru; Ramirez, Ekdal, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All: Ranieri.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All: D'Aversa