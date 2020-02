Sassuolo-Parma 0-1 | Basta Gervinho, Mapei espugnato

Dal nostro inviato

REGGIO EMILIA - È bastato il gol di Gervinho al 25’, quello che è servito al Parma per piazzarsi settimo e imporre la propria supremazia territoriale in quelli che più che derby poteva considerarsi come uno spareggio.

Per la salvezza o per l’Europa, dipende dai punti di vista. Tante partita nella partita: quella tra D’Aversa e De Zerbi, vinta dall’allenatore crociato che ha dovuto rinunciare anche Darmian a partita in corso, già senza Sepe, Kucka e Kulusevski tra gli altri; quella tra Caputo e Iacoponi, vinta da quest’ultimo, che lo ha seguito ovunque fino a che negli spogliatoi; è stata anche quella tra Boga e il suo idolo Gervinho, vinta dal figliol prodigo decisivo con il suo graffio che ha lasciato il segno.

Sei punti raccolti nel doppio confronto con il Sassuolo, che mai prima d’ora aveva finito senza segnare in casa in questo campionato. Per questo il clean sheet di Colombi e compagni vale di più, ha più sapore soprattuto se di fronte c’era una squadra che fa del possesso, del ritmo e dell’intensità le sue armi migliori. Il Parma ha vinto, si è difeso bene, ha raddoppiato e triplicato, ha espugnato il Mapei Stadium e si è preso tre punti fondamentali per la sua corsa.

IL TABELLINO

SASSUOLO-PARMA 0-1

Marcatori: 25' Gervinho (P)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Boga (32′ st Haraslin), Caputo, Djuricic (20′ st Defrel), Obiang (20′ st Bourabia), Romagna, Toljan, Berardi (cap.), Ferrari, Locatelli, Kyriakopoulos.

A disposizione: Pegolo, Turati, Marlon, Magnanelli, Rogerio, Peluso, Muldur, Raspadori, Magnani. All.: De Zerbi

PARMA CALCIO 1913: Colombi, Iacoponi, Hernani Jr, Cornelius, Brugman, Kurtic, B. Alves (cap.), Siligardi (30′ st Pezzella), Gervinho (10′ st Grassi), Gagliolo, Darmian (42′ pt Laurini).

A disposizione: Corvi, Radu, Dermaku, Regini, Karamoh, Caprari, Sprocati.

All.: D’Aversa

Arbitro: Sig. Maurizio Mariani di Aprilia. Assistenti: Sigg. Alessandro Lo Cicero di Brescia e Salvatore Affatato di Vco. IV Uomo: Sig. Valerio Marini di Roma 1. V.A.R.: Sig. Luca Pairetto di Nichelino. A.V.A.R.: Sig. Mauro Galetto di Rovigo.

Note – Calci d’angolo: 5-3.. Ammoniti: Marlon (S), Berardi (S), Laurini (P), Grassi (P), Brugman (P), Ferrari (S). Recupero: 2’pt, 4’st.