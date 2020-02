Sassuolo-Parma LE ULTIME | Gervinho dal 1’

Dal nostro inviato

REGGIO EMILIA - Da un lato si accorcia la lista dei disponibili, dall’altro si allunga quella di chi non può giocare. A queste due situazioni, che in realtà sono figli dell’emergenza continua, va aggiunta anche una terza, strettamente correlata: molti dei convocati non sono al 100% e qualcuno giocherà anche con gli acciacchi. Basti pensare a Gagliolo, che si da da fare ormai da settimane con un tutore che gli protegge il costato. “Sono veramente orgoglioso di questo gruppo – spiega D’Aversa in conferenza stampa – stanno dando veramente il massimo per questa maglia. E questa la cosa che mi fa più piacere, al di là dei risultati”. Ebbene, domani con il Sassuolo l’emergenza sarà quanto mai piena. Senza Sepe, con Iacoponi, Darmian e Laurini non al massimo, out Kucka, Scozzarella e Barillà, orfani di Inglese già da tempo e con Kulusevski che si è aggiunto alla lista, A D’Aversa, oltre che pregare, non resta che confidare nella voglia di Gervinho di voler tornare protagonista.

“Ora deve farci vincere le partite – dice D’Aversa in conferenza stampa – è qui per questo. Il gruppo lo ha accettato, lui ha chiesto scusa e quello che è successo ormai è acqua passata”. Toccherà all’ivoriano presumibilmente, da subito, con Cornelius e Siligardi, favorito su Sprocati.

L’emergenza ha colpito un po’ tutti i reparti, tra infortunati ed acciaccati le scelte sono obbligate in mezzo al campo, dove senza tre uomini toccherà per forza di cose a Hernani, Brugman e Kurtic, che si posiziona nel suo ruolo naturale di mezzala sinistra dopo aver dato dimostrazione di essere un giocatore utile in ogni parte del campo.

In difesa, al netto dei tanti problemi accusati da Darmian (che gioca in condizioni precarie già da un paio di settimane), toccherà stringere i denti perché Bruno Alves e compagnia non attraversano certo il loro momento migliore. Iacoponi è alle prese con un virus da qualche giorno, per cui è in ballottaggio con Dermaku che pare più pronto, il capitano dopo l’estrazione di un dente è tornato ad allenarsi con i compagni. Gagliolo sta bene ma non benissimo (la botta al costato fa ancora male) e Laurini deve tenere duro qualora venisse chiamato in causa. Insomma, non un bel contesto nel quale collocare un derby che dall’altra parte aspettano con ansia, forti del momento d’oro che ha fruttato dieci punti in quattro gare. L’era più fulgida di De Zerbi da quando allena il Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Defrel, Boga; Caputo. All: De Zerbi

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Siligardi, Cornelius, Gervinho. All: D'Aversa