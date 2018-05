Serie A, come sarà: pause, mercato e Coppa Italia

La stagione della Serie A 2018/2019 inizierà il 19 agosto, come deciso dalla Lega Serie A. E sarà l'edizione che avrà una novità che potrebbe fare piacere a tanti allenatori: la chiusura anticipata delle due sessioni di calciomercato. Ci saranno tre turni che si concentreranno nel periodo natalizio.

La 117ª edizione del massimo campionato italiano di calcio, l'87ª disputata a girone unico, partirà nel weekend tra sabato 18 e domenica 19 agosto. La settimana prima (12 agosto) si giocherà, in sede ancora da definire, la finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan. L'ultima giornata di campionato andrà in scena invece il 26 maggio. I due turni infrasettimanali si giocheranno mercoledì 26 settembre 2018 e mercoledì 3 aprile 2019. Si scende in campo tre volte durante le feste di Natale: il 22, 26 (giorno di Santo Stefano) ed il 29 dicembre. Ecco i turni infrasettimanali:

12 agosto: Supercoppa italiana

18 agosto: 1^ giornata Serie A

Natale: si gioca il 22, il 26 e il 29 dicembre

1° turno infrasettimanale: mercoledì 26 settembre 2018

2° turno infrasettimanale: mercoledì 3 aprile 2019

26 maggio: 38^ giornata Serie A

La chiusura delle due sessioni di mercato sarà anticipata rispetto agli altri anni. La data di chiusura della finestra estiva sarà il 18 agosto, vigilia dell'inizio del campionato. Quella invernale invece terminerà il 18 gennaio, 24 ore prima del ritorno in campo dopo la sosta.

Finestra estiva - Data chiusura 18 agosto

Finestra invernale - Data chiusura 18 gennaio

Quattro pause per la Nazionale, una sosta un po' più lunga nel periodo che va dal 31 dicembre al 19 gennaio, anche se in realtà in quei giorni andranno di scena gli ottavi di finale della Coppa Italia. Ecco le soste nella stagione 2018/2019:

9 settembre 2018

14 ottobre 2018

18 novembre 2018

Sosta natalizia: dal 31 dicembre al 19 gennaio

24 marzo 2019

La prima partita di Coppa Italia, il Parma dovrebbe disputarla l'11 agosto contro una squadra di Serie C.