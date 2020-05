Serie A, fronte comune sulla ripartenza: sì al ritorno in campo

Passa la volontà “unanime” di portare a termine la stagione interrotta per l’emergenza Coronavirus. Questa è la linea delle venti squadre di Serie A che nell'assemblea straordinaria convocata per venerdì primo maggio ha prevalso. Anche i più scettici che però hanno ribadito la necessità di rispettare rigorosamente certe indicazioni nel rispetto della salute di tutti i protagonisti. La posizione dell’Assemblea è ribadita 24 ore dopo le parole del ministro dello Sport Spadafora, che aveva sottolineato l’esigenza di trovare un protocollo medico univoco. Altrimenti sarebbe stato il governo stesso a dichiarare chiusa la stagione. Il presidente di Lega Dal Pino aveva specificato la massima condivisione di idee con il governo e ribadito la volontà dei club di tornare a giocare o altrimenti di rimettersi alle decisioni governative. I club sono esattamente sulla stessa linea del presidente. Alle 14 del pomeriggio l’assemblea era ancora in corso e pronta ad affrontare il tema dei diritti tv.

