Serie A, gli allenamenti riprendono il 4 aprile: tutti d'accordo tranne Lotito

Mentre si studiano le contromosse per porre fine all'emergenza sanitaria, la Serie A prova a trovare un punto di incontro e fissare la possibile data per riprendere gli allenamenti in totale sicurezza. Durante un tavolo tecnico informale tra i club, tutte le società hanno siglato un accordo. I club sono d'accordo sulla data individuata nel 4 aprile per ritornare ad allenarsi in sicurezza, Coronavirus permettendo. Si comincerà con sgambate ed esercizi che non prevedono l'utilizzo del pallone, almeno per i primi momenti. Allenamenti a secco, accesso agli spogliatoi a gruppi e soliti punti igiene negli spazi comuni dei centri sportivi. PIano piano la massima serie cerca di ricominciare a pensare alla normalità. Il Parma si è adeguato alle indicazioni, l'unico contrario a questa decisione è Claudio Lotito, presidente della Lazio che vorrebbe ripartire addirittura lunedì, nel bel mezzo dell'emergenza sanitaria. Prevale il buon senso e la tutela della salute di tutti, che per fortuna è ancora al primo posto.

