Sì del Cts agli allenamenti di gruppo senza il ritiro

Il Comitato Tecnico Scientifico dice sì al protocollo per la ripresa degli allenamenti di gruppo, senza ritiro. Era atteso oggi il responso del Cts sul nuovo documento: è stato chiesto alla Figc di specificare come hanno deciso di reperire i tamponi, di fare luce sulla quarantena che rimane l’altro grosso nodo da sciogliere. L’obiettivo della Figc resta quello di ripartire il 13, ricominciare il 20 vorrebbe dire giocare ogni due giorni. Il nuovo testo dovrebbe consentire di evitare le due settimane di quarantena dentro il centro sportivo per tutta la squadra in caso di positività di un tesserato.

