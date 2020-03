Prende corpo l’ipotesi del recupero: lunedì sera Parma-Spal

Con la situazione in continuo divenire e la situazione che tutto possa cambiare da un momento all’altro, il Parma comincia la sua settimana cercando di capire contro chi giocherà e quando soprattutto. Se sabato 7 contro il Genoa a Marassi, nella ventisettesima giornata di campionato, o se lunedì sera contro la Spal nel recupero della ventiseiesima. In ogni caso la banda D’Aversa è a lavoro per regolarizzare la settimana tipo pensando solo ed esclusivamente al campo. E per adesso il campo dice che lunedì 9 dovrebbe essere il giorno designato a recuperare la partita con la Spal. Quindi probabile che slitti la ventisettesima giornata. Le regioni interessate ai decreti ministeriali per contenere la minaccia del coronavirus giocheranno le loro partite – epidemia permettendo – al lunedì, con gli stadi aperti al pubblico, perché lunedì in regioni come l’Emilia Romagna, ad esempio, cadranno i divieti imposti dal Governo.

Al resto ci penseranno i dirigenti, come giusto che sia. Il club in questo ginepraio di dichiarazioni mantiene sempre la sua linea: quella di evitare dichiarazioni volte ad accendere polemiche, senza perdere di vista la ‘mediazione’ – il vero lavoro che vede impegnati oggi i dirigenti - volta a trovare un accordo razionale per il bene comune. Attenzione: questo non vuol dire estraniarsi al contesto oppure mostrare disinteresse, al contrario. Dalla Lega fanno sapere che il Parma gode di un’ottima considerazione, soprattutto ai vertici di via Rosellini è gradita la politica del lavoro condiviso e del contributo che società come quella di Pizzarotti rivolgono alla causa con l’assoluta prerogativa di non essere elemento di divisione. Da quelle parti, negli schiamazzi generali, sanno che tante volte vale il detto del silenzio che è d’oro.