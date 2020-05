Spadafora: "Abbiamo pubblicato il protocollo per la ripresa degli allenamenti"

"Pochi minuti fa abbiamo finalmente pubblicato ufficialmente il protocollo che consente alle squadre di riprendere gli allenamenti: è arrivato l'ok definitivo del Comitato tecnico scientifico". Così il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, in collegamento con La Vita in Diretta su Raiuno. "L'altra novità degli ultimi minuti è che lunedì riceverò dalla Figc il protocollo con le regole per la ripresa del campionato. Le trasferirò al Cts e faremo in modo che, quando arriveremo all'incontro di giovedì prossimo con tutte le componenti del mondo del calcio, si possa già avere un orientamento per poter decidere insieme se ci sono le condizioni per riprendere, e quando", ha concluso il ministro.

