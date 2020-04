Spadafora: "Se ci sarà accordo sugli allenamenti ok, altrimenti sarà il Governo a chiudere"

"In questi giorni il comitato tecnico scientifico sta incontrando le varie componenti del mondo dello sport, Figc e non solo, per degli approfondimenti sul protocollo proposto. Se si troverà una sintesi, gli allenamenti ripartiranno e questo potrà avere i suoi effetti sulla ripresa del campionato, altrimenti sarà il governo a decretare, per motivi di evidente emergenza sanitaria, la chiusura del campionato". Il ministro dello sport e delle politiche giovanili, Vincenzo Spadafora, a 'Mi manda Raitre' è tornato a parlare di Serie A e di ripresa del campionato, al netto delle difficoltà dell'emergenza sanitaria e delle polemiche tra i vari fronti. "Siamo al punto in cui secondo me bisogna lanciare un appello anche alla Lega di serie A sul finire qui polemiche e scontri. Il calcio deve essere anche in questo momento il simbolo di leggerezza, passione e gioco, e deve dividerci solo per il tifo per le nostre squadre del cuore. Se tra il Comitato tecnico scientifico e la Figc si troverà una sintesi sul protocollo, gli allenamenti riprenderanno" anche a livello collettivo "e questo sicuramente avrà un riflesso positivo anche sulla possibile ripresa dei campionati. Viceversa, sarà il Governo a decretare, per motivi di evidente e incontrovertibile emergenza sanitaria mondiale, la chiusura del campionato, e allo stesso tempo ci assumeremo la nostra responsabilità e faremo in modo che anche il calcio come le altre imprese possa pagare meno danni possibili, visto che è una grande impresa del Paese".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.