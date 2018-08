Spal-Parma LE ULTIME | Rigoni o Da Cruz a destra

Dal nostro inviato

BOLOGNA - E' ancora estremamente troppo presto per tracciare bilanci o estrapolare una sintesi della Serie A di Roberto D'Aversa, ma la partita con la Spal è indubbiamente un banco di prova che serve per testare i riflessi di un Parma ancora in rodaggio e che deve scontrarsi contro una realtà consolidata e capace di stupire già dal suo primo anno in Serie A, raggiungendo una salvezza a tratti insperata.

I crociati sono in piena emergenza, nonostante la Serie A sia cominciata da appena 90'. Ciciretti - cavallo di ritorno senza fortuna nella prima avventura - sembra sia sulla stessa via intrapresa da gennaio a maggio scorsi, quando ha trascorso più tempo in infermeria che in campo. La parentesi del gol a Spezia, il 2-0 nella notte magica, non serve per staccargli di dosso l'etichetta di giocatore fragile che D'Aversa - se tutto va bene - potrà riabbracciare dopo la sosta. Gervinho - eroe di un mercato difficile - non ha certo i novanta minuti nelle gambe e viene da un periodo di pausa lungo più o meno tre settimane. Biabiany si è arreso in rifinitura, bloccato da un indolenzimento ai muscoli. Per questo - alla luce di un quadro clinico che fa già discutere - appare sempre più incomprensibile la rinuncia a Luca Siligrdi che contro l'Udinese era apparso abbastanza in palla, in una lista che ritrova Jacopo Dezi pronto non prima della fine di ottobre. Una scelta che l'allenatore del Parma non ha spiegato in conferenza ma che di logico sembra avere molto poco, viste anche le difficoltà che il tecnico ha nella scelta degli esterni (in buon numero ma non al meglio e, nella maggior parte dei casi, infortunati). Detto anche del pasticcio della Lega nel caso Gazzola (l'anno scorso giocatore bandiera, quest'anno no), il Parma si trova alla seconda giornata in difficoltà: per la gara contro la Spal D'Aversa non pare intenzionato a stravolgere il modulo. 4-3-3 con davanti a Sepe Iacoponi, Alves, Gagliolo e Gobbi. Grassi a centrocampo con Stulac e Barillà. Al posto di Siligardi uno tra Rigoni (adattato ovviamente in un ruolo non suo) e Da Cruz.

La Spal, forte della vittoria contro il Bologna, torna al Dall'Ara da padrona di casa e con la formazione tipo. Antenucci e Petagna davanti, con Missiroli a sostegno. Servirà una grande gara per portare a casa la posta.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Schiattarella, Missiroli, Fares; Petagna, Antenucci. All: Semplici.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Grassi, Stulac, Barillà; Rigoni, Inglese, Di Gaudio. All: D'Aversa

