Spezia-Parma, la Procura Federale indaga: quali sono i rischi?

La partita del 18 maggio è passata alla storia per aver portato il Parma in Serie A. Ma la Procura Federale, secondo Sportitalia, avrebbe aperto un'inchiesta proprio su quella gara.

La Procura Federale nei giorni scorsi - secondo la Gazzetta dello Sport - avrebbe ascoltato due giocatori dello Spezia: Filippo De Col e Alberto Masi, più due dirigenti liguri: il team manager Leonar Pinto e l'ad Luigi Micheli per cercare di capire il contenuto di due sms inviati da Fabio Ceravolo ed Emanuele Calaiò ai giocatori dello Spezia qualche giorno prima della partita. La fase istruttoria è solo all'inizio, la Procura si sta accertando sul contenuto degli sms per capire se la gara è stata combinata oppure se si è trattato solo un tentativo - sempre secondo la Gazzetta -. Ma la stessa fase istruttoria potrebbe accertare, alla fine delle indagini, che si tratta di un nulla di fatto e archiviare definitivamente la vicenda.

RISCHI - Sempre secondo la Gazzetta dello Sport sono stati ascoltati Ceravolo e Calaiò, autori dei due messaggi incriminati. La Procura dovrà accertarsi in seguito anche del coinvolgimento - attualmente escluso - di altri tesserati. Un eventuale processo sportivo - anche solo per responsabilità oggettiva - metterebbe a rischio la permanenza in Serie A da parte del Parma.