La Questura di La Spezia ha comunicato che i biglietti a disposizione dei tifosi del Parma Calcio in occasione dell'incontro "Spezia vs Parma 1913" di domani 18 maggio, sono esauriti e pertanto i tifosi parmigiani che ne fossero sprovvisti non potranno accedere all'impianto sportivo Alberto Picco.