Squadra in isolamento, in caso di nuova positività derby a rischio

Tocca al Parma gestire il primo positivo dopo la riapertura. Nel giro di tamponi del venerdì, giorno dell’ultima serie di esami, è stato evidenziato un caso di positività al Covid-19 ‘relativamente a un membro (non calciatore) del gruppo squadra’, sottolinea il club con una nota sul sito ufficiale. Il positivo, completamente asintomatico, è stato immediatamente isolate presso la sua dimora mentre il resto della truppa – una sessantina di persone componenti del gruppo squadra (giocatori, staff tecnico, staff medico, magazzinieri, fisioterapisti, team manager, club manager) – continua nella sua attività regolarmente presso il ritiro di Collecchio, scattato come da protocollo federale. Per 14 giorni bisognerà rimanere in isolamento fiduciario presso il centro sportivo, chiaramente continuando a ripetere i test medici di rito.

Per l’occasione della partita contro il Bologna, in programma domenica alle 19:30, non saranno apportate modifiche al calendario. Il Parma, in ritiro già da oggi, dovrà disporre i tamponi per tutto il gruppo squadra che ripeterà i test tre ore prima della partita. Chiaramente tutti i negativi del gruppo squadra prenderanno parte alla gara di domenica e, in caso di un’ulteriore nuova positività la gara è a rischio. Intanto la squadra si è allenata regolarmente nella mattinata di sabato, preparando il derby.