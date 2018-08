Summit in Lega: rinviate Samp-Fiorentina e Milan Genoa

Ai microfoni di RMC Sport, Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, rivela che la sfida contro la Fiorentina non si giocherà, anticipando che anche la Juventus non vorrebbe scendere in campo in seguito alla tragedia di Genova, dove appena due giorni fa è crollato il ponte Morandi: "Sto chiamando i presidenti della Serie A per dire che non si deve giocare, ma a prescindere da questa Milan, Sampdoria, Fiorentina e Juventus non giocheranno. Sono sicuro che Miccichè non farà giocare, ho sentito Agnelli ha detto che la Juventus non gioca”. In queste ore si è tenuto un summit in Lega per la decisione. Le altre giocheranno, mentre: Samp-Fiorentina e Milan-Genoa verranno rinviate a data da destinarsi.