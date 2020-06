Torino-Parma 1-1 | Punto d'oro: passo deciso verso l'obiettivo

Dal nostro inviato

TORINO - Pari e patta: Torino e Parma si dividono la posta in palio e avanzano lentamente in classifica. D’Aversa probabilmente ci sarà rimasto male per i gol che Gervinho e Kulusevski hanno sciupato e si sarà pure complimentato con Sepe che ha parato il calcio di rigore di Belotti. Blindato l’1-1, il Parma ha tentato di prendersi il campo ma ha anche subito parecchio l’iniziativa del Toro che a destra ha sfondato facendo perdere le sue tracce a Gagliolo. Le occasioni migliori – a fronte del rigore sbagliato – le ha avute il Toro, ma il Parma non è rimasto a guardare, si è giocato le sue carte e qualcosa ha lasciato per strada. Errori tecnici misti a gambe imballate, troppo dure per poter provare qualcosa di diverso. Errori di posizionamento a parte – clamoroso quello costato il gol di Nkoulou – il Parma ha fatto le cose che doveva fare, dopo il gol del Toro si è rimesso in carreggiata tornando a mietere gioco. Non sempre è riuscita a schiacciare la squadra di Longo, più dedita al palleggio, ma ha comunque rischiato di passare in vantaggio almeno due volte dopo il pareggio siglato da Kucka. Il gol dello slovacco ha ridato slancio ai crociati, aiutati da Sepe a non soccombere. Il 4-3-3 di D’Aversa ha retto l’urto del Toro, ma a Genova martedì servirà avere più lucidità sia in fase difensiva che in fase offensiva. Chiudere i conti con la salvezza e provare a regalarsi un cammino più comodo: si può.

LA DIRETTA

IL TABELLINO

Torino-Parma 1-1

Marcatori: 15' Nkoulou (T), 31' Kucka (P)





Torino (4-4-2): Sirigu; De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Bremer; Edera (st 37′ Lukic), Meité, Rincon, Berenguer (st 23′ Aina) ; Zaza, Belotti. A disp. Ujkani, Rosati, Lyanco, Djidji, Celesia, Ghazoini, Singo, Greco, Adopo, Millico. All. Longo.





Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian (st 40′ Laurini), Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka (st 40’ Brugman), Scozzarella (st 24’ Hernani), Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho (28’ s.t. Caprari). All. D’Aversa.